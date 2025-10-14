La risorsa sarà inserita nel reparto produzione e si occuperà della movimentazione merci all’interno del magazzino.

Mansioni principali:

* Movimentazione e smistamento merci

* Carico e scarico merce

* Stoccaggio, accatastamento e impilamento materiali

* Rifornimento scaffali

* Controllo qualità merce

* Utilizzo del carrello elevatore

Requisiti richiesti:

* Patentino per il carrello elevatore in corso di validità

* Disponibilità immediata

* Essere automuniti

* Affidabilità e precisione

Orario: Full-time

Invia c.v. tramite WhatsApp al numero 0736/096621

oppure all’indirizzo email: martina@juliaservice.com Oggetto: MULETTISTA