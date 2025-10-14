La risorsa sarà inserita nel reparto produzione e si occuperà della movimentazione merci all’interno del magazzino.
Mansioni principali:
* Movimentazione e smistamento merci
* Carico e scarico merce
* Stoccaggio, accatastamento e impilamento materiali
* Rifornimento scaffali
* Controllo qualità merce
* Utilizzo del carrello elevatore
Requisiti richiesti:
* Patentino per il carrello elevatore in corso di validità
* Disponibilità immediata
* Essere automuniti
* Affidabilità e precisione
Orario: Full-time
Invia c.v. tramite WhatsApp al numero 0736/096621
oppure all’indirizzo email: martina@juliaservice.com Oggetto: MULETTISTA
