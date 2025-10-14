Al giorno d’oggi, oltre 6 polizze su 10 vengono sottoscritte online, mentre nel 2022 la percentuale si attestava al 47%.

Si tratta di una tendenza ormai radicata soprattutto nell’ambito Motor, ma in forte crescita anche per il ramo Non Motor secondo quanto emerso dalla terza ricerca sul Consumatore Digitale dell’IIA (Italian Insurtech Association). Inoltre, secondo le stime dell’Associazione entro il 2030 le polizze digitali rappresenteranno l’80% del mercato.

Questo processo risulta particolarmente avanzato nel campo delle polizze auto online, con le assicurazioni digitali per la macchina che sono da anni le più acquistate in Italia. Non a caso si tratta di polizze più semplici da stipulare e da gestire rispetto alle assicurazioni per l’auto tradizionali, ma anche più accessibili, personalizzabili e competitive, offrendo la possibilità ai consumatori di ottenere una polizza più adatta alleproprie esigenze in modo facile, veloce e in completa autonomia.

La digitalizzazione delle assicurazioni auto in Italia

La digitalizzazione delle polizze auto in Italia sta permettendo ai consumatori di usufruire di un user experience sempre più ottimizzata.

Innanzitutto, optare per un’assicurazione online permette di velocizzare il processo di stipula, grazie alla possibilità di richiedere un preventivo online in modo semplice e veloce, direttamente dal pc o dallo smartphone, e valutarlo senza fretta in completa autonomia.

Si tratta di un iter che semplifica anche il processo di personalizzazione dei prodotti, dato che in fase di preventivazione è possibile scegliere in pochi click le garanzie accessorie da abbinare alla Responsabilità Civile, selezionando esclusivamente quelle di cui si necessita.

Oltre alla stipula, le polizze online permettono di ottimizzare numerosi aspetti legati alla gestione della propria assicurazione, direttamente dall’area personale della compagnia assicurativa prescelta. Negli ultimi anni questo processo ha interessato il mondo delle assicurazioni per l’auto a 360°, a partire dalla dematerializzazione del certificato di assicurazione avvenuta nel 2015, con la possibilità di mostrare solo il documento in formato digitale in caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Inoltre, dal 1° luglio 2025 il Regolamento IVASS n. 56/2025 ha introdotto in maniera ufficiale la constatazione amichevole digitale obbligatoria, un’innovazione che permette di comunicare un incidente stradale in modo più semplice, chiaro, preciso e trasparente rispetto al passato.

Assicurazione auto Verti: nata con un DNA digitale

Tra i protagonisti dell’innovazione digitale nel campo delle polizze auto in Italia c’è Verti, la compagnia assicurativa online del Gruppo MAPFRE che sta reinventando il mondo delle assicurazioni.

Verti propone un’assicurazione auto online competitiva e facile da personalizzare, con varie garanzie accessorie per guidare con serenità e proteggersi dai principali inconvenienti e la possibilità di gestire la polizza in modo smart attraverso il sito web della compagnia assicurativa. Si tratta di una soluzione che sta intercettando sempre più il gradimento dei consumatori, infatti se si guarda a cosa dicono dell’assicurazione auto di Verti nelle recensioni indipendenti lasciate su Google, risultano particolarmente apprezzati una serie di aspetti come la trasparenza della compagnia assicurativa, l’efficienza del servizio di assistenza, la semplicità con la quale è possibile effettuare molteplici operazioni come l’acquisto e il rinnovo dell’assicurazione e la rapidità con cui viene emessa la polizza.

La gestione 100% digitale della polizza auto di Verti

Verti ha sempre puntato sull’innovazione per garantire ai consumatori soluzioni semplici e immediate per la polizza auto, moto e casa e famiglia. D’altronde, se si va sul sito web ufficiale e si inserisce il numero di targa e la data di nascita del proprietario dell’auto nell’apposito preventivatore, bastano 15 secondi per un preventivo e si possono selezionare solo le garanzie accessorie di proprio interesse per avere una copertura assicurativa su misura. La compagnia assicurativa, infatti, mette a disposizione diverse opzioni come le garanzie Furto e incendio, Eventi naturali, Cristalli, Infortuni del conducente, Collisione e Kasko, Assistenza stradale, Atti vandalici, Tutela giudiziaria e Super protetto. Una volta effettuata la scelta, il preventivo sarà valido per 60 giorni, come previsto dalla normativa vigente, e potrà essere consultato tramite e-mail oppure direttamente dall’area personale my Verti, da cui i clienti della compagnia hanno la possibilità di effettuare tantissime operazioni, come per esempio calcolare un nuovo preventivo, sostituire il veicolo assicurato, rinnovare l’assicurazione e pagare il premio assicurativo.

Dall’area personale my Verti si può anche aprire un sinistro online in autonomia, controllare un sinistro già aperto e seguire lo stato di avanzamento della pratica. Una possibilità che testimonia come Verti sia sempre attenta alle esigenze reali degli utenti, lavorando costantemente per proporre servizi con cui andare a ottimizzare sempre di più l’esperienza utente, a 360 gradi.