Mansioni principali:
• Eseguire lavorazioni meccaniche al tornio, sia su macchine tradizionali che CNC.
• Leggere e interpretare disegni tecnici meccanici.
• Preparare e attrezzare la macchina (carico utensili, impostazione parametri e settaggi).
• Effettuare controlli dimensionali e qualitativi con strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.).
Requisiti richiesti:
• Esperienza pregressa come tornitore tradizionale e/o CNC.
• Ottima capacità di lettura del disegno meccanico.
• Conoscenza degli strumenti di misura.
• Precisione, affidabilità e propensione al lavoro di squadra.
Si offre:
• Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento stabile in azienda.
• Orario di lavoro: full time.
Per candidarsi:
Inviare c.v. tramite WhatsApp al numero
335 601 4745.
