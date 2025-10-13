Mansioni principali:

• Eseguire lavorazioni meccaniche al tornio, sia su macchine tradizionali che CNC.

• Leggere e interpretare disegni tecnici meccanici.

• Preparare e attrezzare la macchina (carico utensili, impostazione parametri e settaggi).

• Effettuare controlli dimensionali e qualitativi con strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.).

Requisiti richiesti:

• Esperienza pregressa come tornitore tradizionale e/o CNC.

• Ottima capacità di lettura del disegno meccanico.

• Conoscenza degli strumenti di misura.

• Precisione, affidabilità e propensione al lavoro di squadra.

Si offre:

• Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento stabile in azienda.

• Orario di lavoro: full time.

Per candidarsi:

Inviare c.v. tramite WhatsApp al numero

335 601 4745.