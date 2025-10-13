SAN BENEDETTO – Riportiamo segnalazione del comitato di Quartiere Ponterotto. Ci segnalano la presenza di un lupo che la scorsa notte si aggirava nella zona di via Colle San Marco/contrada Valle d’oro.

Invitiamo a prestare attenzione, anche ai propri animali domestici che rimangono fuori durante la notte.

Se ci sono altri residenti che lo lo hanno visto, sono invitati a segnalarlo.

Il comitato di quartiere

Il lupo è stato avvistato la scorsa notte, dalle fototrappole. Già in passato erano giunte segnalazioni analoghe. Le immagini sono al vaglio delle autorità competenti per stabilire se si tratti di un lupo o di un cane selvatico di grossa taglia.