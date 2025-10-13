CIVITANOVA – Si è spento all’età di 67 anni a causa di un malore l’imprenditore e stilista internazionale Cesare Paciotti. L’uomo grazie alle sue linee aveva conquistato il mondo intero, diventando una vera e propria icona nel mondo della moda.

Nato a Civitanova nel 1958, Paciotti aveva ereditato l’azienda di famiglia, trasformandola nel marchio che tutti consociamo oggi. La qualità, la lavorazione e l’iconico logo con il pugnale sono stati i tratti distintivi della sua carriera, che lo hanno portato a vestire celebrità del calibro di Naomi Campbell, Beyoncè, Paris Hilton e molti altri.

Non si hanno ancora notizie su data e ora dei funerali.