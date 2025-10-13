SAN BENEDETTO – Riviera Oggi augura una buona festa del Patrono a tutti i nostri lettori. In foto la magia del bellissimo paesaggio notturno del Paese Alto, racchiusa in uno scatto di Ernesto Pezzella. Di seguito tutti gli eventi in programma, per la giornata di oggi, lunedì 13 ottobre.

Programma Religioso

08:00 – Santa Messa presieduta da don Dino Pirri

10:00 – Santa Messa e festa dei nonni e nipoti

10:45 – caccia al tesoro per nonni e nipoti e giochi in piazza – piazza Piacentini

16:00 – solenne processione con partenza dalla Cattedrale di Santa Maria della Marina” fino alla chiesa abaziale di San Benedetto Martire

17.00 – Santa Messa presieduta dal vescovo mons. Gianpiero Palmieri e rito di riconsegna della chiave della Città al Santo Patrono da parte del Sindaco – chiesa di San Benedetto Martire

al termine – benedizione della Città di San Benedetto del Tronto – piazza Sacconi

Programma Civile

18:30 concerto della Concerto Bandistico “Città di San Benedetto del Tronto” – piazza Piacentini

19:00 – apertura stand gastronomici al coperto – piazza Piacentini

a seguire – “A cena sotto al tendone” con Talk Radio 60/70/80… un viaggio nella musica – piazza Piacentini