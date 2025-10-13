ASCOLI PICENO – I fatti risalgono allo scorso giovedì, quando il personale di Polizia ha individuato due giovani di diciotto e diciannove anni, e sequestrato loro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Più nello specifico si è trattato di oltre 28 chilogrammi di hashish e un considerevole quantitativo di ovuli della medesima sostanza, 57 grammi di marijuana e 10 di cocaina. Oltre a ciò, sequestrate anche molteplici sigarette elettroniche da sottoporre ad analisi chimica e contenenti verosimilmente olio di cannabis. Il valore complessivo del sequestro è pari a 200 mila euro.

In considerazione del considerevole quantitativo di stupefacenti, i due giovani sono stati tratti in arresto e tradotti presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Convalidata in data odierna dal Giudice la custodia cautelare in carcere.