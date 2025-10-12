Mister Marchionni: “Per un calciatore giocare questo tipo di partite è un’emozione che ti tempra. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma l’obiettivo era sfruttare le poche occasioni che avremmo avuto. Il gol annullato? Ero girato e non l’ho visto, non so quello che è successo perchè non l’ho visto direttamente quindi non me la sento di esprimere un giudizio su cosa abbia fischiato l’arbitro, devo rivederlo – a questo punto irrompe il presidente Vittorio Massi in conferenza stampa e mostra l’episodio del gol annullato a Sbaffo – secondo me può essere gol come può non esserlo” – ribatte l’allenatore. Massi stringe la mano all’allenatore del Ravenna e gli fa i complimenti per l’onestà.