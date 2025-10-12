Palladini: “Faccio solo i complimenti ai miei ragazzi, tutto il resto lo faccio giudicare a voi. Non parlo di nulla oggi”. Detto ciò, il mister si alza e se ne va.
Telegrafico l'allenatore rossoblu in conferenza. "Non parlo stasera, giudicate voi", poi si alza e lascia la sala stampa
