ORSINI 6: Incolpevole sul goal, per il resto poco da segnalare.

ZOBOLETTI 6: Bene dietro, può dare di più in fase di spinta. Ci prova nella ripresa ma non è preciso nei cross.

ZINI 6: Bravo nelle letture. Tanta lotta e grinta come sempre.

PEZZOLA 6: Bene negli anticipi e nei duelli con gli attaccanti del Ravenna. Prestazione positiva come quella di Zini.

TOSI 6,5: Lotta tanto, viste le sue capacità può mettere un pizzico in più di qualità. Nella ripresa sale di livello e da una grossa mano in fase di spinta.

TOURE M. 5,5: Nei tre di centrocampo è quello che si vede meno. Oggi un po’ più in difficolta rispetto alle scorse uscite.

BONGELLI 6: Da lui passano tantissimi palloni, bene ma in alcune occasioni va in difficoltà. Nel complesso non gli si può dire che pecchi di personalità.

CANDELLORI 7: Il migliore del centrocampo e non solo, tanti recuperi e corsa. Si rende pericolo in più occasione ed è bravo a farsi vedere in avanti.

KONATE 5,5: Si intestardisce in diverse occasioni con il dribbling. Può essere più decisivo.

TOURE N. 5: Nel primo tempo invisibile. Nella ripresa la storia non cambia, sostituito al minuto 61′.

EUSEPI 6: Poco servito e anche nervoso nel primo tempo, prende un’ ammonizione inutile. Meglio nella ripresa, dove si mette in mostra con diverse sponde preziose. È l’ultimo a mollare.

ALL. PALLADINI 5,5: Poco da dire sulla prestazione della squadra, che soffre solo da palla inattiva. Per lui un’espulsione inutile che poteva evitare.

Dalla panchina:

ALFIERI 6: Entra con tanta voglia e lotta su tutti i palloni. In alcune occasioni serve una circolazione di palla più veloce.

BATTISTA 6: Tiene tanti palloni ma fatica a rendersi pericolo in zona goal.

SBAFFO 6: Entra e prova a dare il suo contributo davanti. Gli annullano un goal probabilmente regolare alla fine.

IAIUNESE: S.V.

Arbitro Castellano 5,5: Gestisce bene una partita tesa fin dalle prime battute. Resta il forte dubbio sul goal annullato alla Samb nel recupero.