ARQUATA – Poco prima delle 13,30 i Vigili del fuoco del presidio montano sono intervenuti in frazione Spelonga per un uomo che per una sua protesta si era arrampicato su una gru edile minacciando di rimanere in quella posizione fin quando non si fosse risolta una controversia che lo riguardava. Dopo qualche ora l’uomo comunicava la volontà di voler scendere e veniva recuperato dai pompieri con l’autoscala nel frattempo giunta da Ascoli.

Sul posto 118 e Carabinieri.

Dal Comando di Ascoli Piceno.

Stando alle ricostruzioni, l’operaio sarebbe andato in escandescenza a seguito di alcuni malcontenti sul proprio salario, esasperato per la situazione lavorativa nella ditta edile.