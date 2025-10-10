SAN BENEDETTO – Si è tenuta questo pomeriggio, 10 ottobre, nella Sala Consiliare del Comune di San Benedetto, la conferenza finale del progetto “Blu Sentina”, cofinanziato dal National Biodiversity Future Center (Nbfc) e dall’Amministrazione comunale, con il supporto dei fondi europei del programma Next Generation EU. Il progetto nasce da una delibera del Consiglio Comunale e dalla zona speciale di conservazione marina (2020) ed è stato finanziato tramite fondi Pnrr. Blu Sentina è un progetto ambientale finalizzato alla conservazione e valorizzazione della biodiversità marina e costiera nella Riserva Naturale della Sentina, situata a San Benedetto.

Il Nbfc è descritto come una rete nazionale con 50 soggetti e oltre 2000 ricercatori e l’incontro ha rappresentato l’occasione per presentare i risultati del progetto, frutto di un’intensa attività di monitoraggio e ricerca condotta in collaborazione con l’Università di Camerino (Unicam), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e alcune tra le più significative Aree Marine Protette italiane: Monte Conero, Torre del Cerrano e Miramare. Durante l’incontro sono intervenuti l’Assessora con deleghe all’Attività Produttive, Servizi Cimiteriali e Politiche del Mare, Laura Camaioni, il responsabile delle procedure di adesione ai bandi comunitari e dell’attuazione delle politiche di tutela ambientale, Sergio Trevisani, il biologo e bembro del team tecnico-scientifico/Hub Nbfc, Giorgio Scarnecchia, il biologo Luca Marchetti, il naturalista, biologo ed ecologo, Raoul Saccorotti e il biologo Emanuele Troli.

Uno dei focus principali è stato il monitoraggio della biodiversità marina con particolare attenzione alla presenza di specie aliene, tra cui il granchio blu (Callinectes sapidus), ormai stabilmente presente nei nostri mari. I dati presentati ne hanno analizzato la diffusione e le possibili strategie di contenimento, evidenziando l’impatto potenziale sull’ecosistema locale. Il granchio blu rappresenta un crostaceo che resiste alle alte temperature dell’acqua, capace di nutrirsi anche dei suoi simili, risultando un animale pericoloso e una minaccia per la biodiversità autoctona, l’ecosistema e l’economia, in quanto rappresenta una specie aliena invasiva.

Durante l’incontro sono stati illustrati anche i risultati delle indagini subacquee sul relitto della Torquato Tasso, un sito che rappresenta un habitat complesso per molte specie marine, e i campionamenti delle comunità biologiche del fondale sabbioso, preziosi per valutare la salute dell’ambiente costiero. La conferenza si è chiusa con la condivisione di esperienze virtuose provenienti dalle Aree Marine Protette del Conero, di Torre del Cerrano e di Miramare, che hanno offerto modelli di gestione replicabili anche sul territorio sambenedettese.

Nel corso dell’incontro è emersa inoltre la volontà di rafforzare la rete tra enti, università e istituzioni locali, in un’ottica di cooperazione scientifica e operativa per la tutela della biodiversità e la promozione di politiche ambientali sempre più efficaci.