La risorsa sarà inserita nel reparto montaggio e si occuperà di:

– assemblaggio e montaggio meccanico di componenti e macchinari industriali

– lettura e interpretazione del disegno tecnico/meccanico

– utilizzo degli strumenti di misura e delle principali attrezzature da officina

– collaborazione con il team di produzione e con l’ufficio tecnico.

Requisiti richiesti :

– Diploma di Perito Meccanico o titolo equivalente

-Buona conoscenza del disegno meccanico

-Capacità di utilizzo dei principali strumenti di montaggio e misura

-Precisione, manualità e predisposizione al lavoro di squadra

– Disponibilità a un inserimento iniziale con contratto di somministrazione.

Orario di lavoro :

Full time, dal lunedì al venerdì, orario giornaliero.

Si offre :

– Inserimento in un contesto solido e strutturato

– Formazione tecnica iniziale

– Possibilità di crescita professionale in azienda.

Per candidarsi inviare c.v. aggiornato all’indirizzo e-mail :

ascolipiceno.napoli@adecco.it