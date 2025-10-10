La risorsa sarà inserita nel reparto montaggio e si occuperà di:
– assemblaggio e montaggio meccanico di componenti e macchinari industriali
– lettura e interpretazione del disegno tecnico/meccanico
– utilizzo degli strumenti di misura e delle principali attrezzature da officina
– collaborazione con il team di produzione e con l’ufficio tecnico.
Requisiti richiesti :
– Diploma di Perito Meccanico o titolo equivalente
-Buona conoscenza del disegno meccanico
-Capacità di utilizzo dei principali strumenti di montaggio e misura
-Precisione, manualità e predisposizione al lavoro di squadra
– Disponibilità a un inserimento iniziale con contratto di somministrazione.
Orario di lavoro :
Full time, dal lunedì al venerdì, orario giornaliero.
Si offre :
– Inserimento in un contesto solido e strutturato
– Formazione tecnica iniziale
– Possibilità di crescita professionale in azienda.
Per candidarsi inviare c.v. aggiornato all’indirizzo e-mail :
ascolipiceno.napoli@adecco.it
