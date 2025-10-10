SAN BENEDETTO – La Samb domenica torna al Riviera per il primo big match stagionale. Ospita, infatti, il Ravenna, capolista insieme all’Arezzo con 21 punti collezionati grazie a 7 vittorie ed una sola sconfitta per 1-0 contro il Forlì.

Il vero punto di forza dei giallorossi è sicuramente la dirigenza che garantisce un’elevata solidità economica e che, grazie anche alla preziosissima esperienza del grande dirigente sportivo Ariedo Braida, è riuscita a costruire una rosa che ha tutte le qualità per puntare alla seconda promozione di fila.

Ed è ciò che ha dimostrato nelle prime 8 giornate. I numeri parlano chiaro: 21 punti, 7 vittorie e 18 gol fatti. Sicuramente parliamo di una squadra che propone un calcio offensivo, gestendo il possesso palla e sfruttando la spinta degli esterni. Ma il vero asso nella manica del 3-5-2 di mister Marchionni, sono i continui inserimenti centrali delle mezzali, soprattutto di Tenkorang, capocannoniere a quota 6 gol non solo dei romagnoli, ma di tutto il girone B. Un altro perno dell’attacco del Ravenna è la punta Spini, che da inizio stagione ha partecipato con una rete o con un assist a tutte e 7 le vittorie della propria squadra.

I punti deboli sono pochi e soprattutto nel reparto difensivo. Si scoprono facilmente, trovandosi a dover contrastare i contropiedi talvolta addirittura 1 contro 1. I gol subiti infatti sono ben 10, contro gli 8 della nostra Sambenedettese, che dovrà essere brava a compattarsi dietro e a far male in ripartenza.

Il Ravenna arriva sicuramente da favorito sulla carta, sia per il valore della rosa che per la classifica e i numeri, ma i rossoblu arrivano da una striscia di 3 vittorie consecutive che sicuramente non vorranno interrompere proprio davanti al proprio pubblico.