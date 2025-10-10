Il 30 giugno 1925 Piergiorgio aveva incontrato Franz mentre faceva il giro per salutare gli amici più vicini: sembrava volesse accomiatarsi da loro. Appena si incontrarono Piergiorgio gli disse di avere un forte dolore alla schiena e Franz pensò ad uno strappo muscolare mentre si trattava di uno dei primi sintomi della malattia “che stava per rapircelo”. Dopo aver letto due episodi della vita di santa Caterina da Siena, scritta di Joergensen, anche insieme al loro amico Giuseppe Grimaldi, stettero qualche minuto in silenzio e, annota don Vittorio, “Sembrava non volersi più staccare da noi”. Scese le scale e “Quando fu in strada”, continua don Vittorio, “Mi richiamò: voleva vedermi ancora. Mi affacciai dalla finestra, mi salutò come sempre festosamente, mi disse – A Dio-. Era il martedì della sua ultima settimana”. Fu così che Piergiorgio e Franz si salutarono per l’ultima volta. In alcune lettere Piergiorgio aveva parlato della morte che per lui implicava un essere vigili, un essere pronti all’incontro definitivo con Cristo. L’ ultimo saluto a Franz da parte di Piergiorgio sigillò il loro legame forte e intenso che, sebbene durò fisicamente meno di quanto avessero immaginato, aveva profondamente segnato l’animo di don Vittorio Massetti che custodirà gelosamente e con imperituro e rinnovato affetto tutti i momenti vissuti accanto all’amico e quel bagaglio di esperienza viva di amore a Cristo che negli anni successivi caratterizzarono anche la sua esistenza. Piergiorgio era salito in cielo e apparentemente lo aveva abbandonato ma Franz era certo che la dipartita di Piergiorgio avrebbe reso ancora più profondo e più vero, nella comunione dei santi, quell’amore fraterno e sincero che avevano sperimentato e gustato insieme. Oggi ci piace immaginarli felici e totalmente appagati da quell’Amore eterno e splendente che avevano sempre cercato