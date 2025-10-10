SAN BENEDETTO – Una vera e propria “fontana improvvisata” è comparsa in via Musone nella mattinata di oggi a causa di un incidente durante i lavori di posa della fibra ottica. Gli operai, nel corso di uno scavo, hanno tranciato accidentalmente una tubatura dell’acqua, provocando un getto alto e potente che ha attirato l’attenzione dei passanti, che per un attimo avranno quasi pensato di trovarsi di fronte a un tipico geyser islandese.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici della ditta esecutrice e i responsabili del servizio idrico per bloccare la fuoriuscita e avviare le operazioni di ripristino.