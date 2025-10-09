SAN BENEDETTO – In occasione dello svolgimento della finale di triathlon dell’Adriatic Series, in programma per sabato 11 e domenica 12 ottobre, il Comando di Polizia Locale ha emanato un’ordinanza che modifica la circolazione nelle aree in cui si disputeranno le gare.

Sabato 11 ottobre, dalle 09:00 al termine della manifestazione, è vietata la sosta in viale Buozzi, viale Bruni, viale Marinai d’Italia, viale Colombo, viale Pazienza, via Milanesi, via Pasqualini e piazza Giorgini, nonché sul lungomare, nel tratto che va da largo Trieste fino alla concessione balneare 46. Nelle stesse vie, a partire dalle 14:00 e fino al termine della manifestazione, sarà vietato anche il transito dei veicoli e dei pedoni.

Domenica 12 ottobre, il divieto di sosta sarà in vigore a partire dalle 6:00 fino al termine della manifestazione e riguarderà le stesse vie del giorno precedente, il tratto di lungomare compreso da largo Trieste fino a tutto viale Europa, via Tedeschi, via Clotilde di Savoia e via Maffei.

Il divieto di transito veicolare e pedonale sarà invece in vigore dalle 07:30 fino al termine della manifestazione nelle stesse vie già indicate per la giornata di domenica 12 ottobre e, in più, anche in via dei Tigli e via dei Maestri del Lavoro d’Italia.