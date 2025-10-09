MONTEPRANDONE – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti che nellanno scolastico 2025/2026 risultano iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado (ex scuole medie inferiori e superiori).

Possono presentare la domanda le famiglie degli studenti residenti a Monteprandone e frequentanti le scuole secondarie di primo o secondo grado, con ISEE, in corso di validità, non superiore a: prima fascia con ISEE (da 0 ad € 10.632,94) e seconda fascia ISEE (da € 10.632,95 ad € 13.500,00). Agli studenti/studentesse collocati nella seconda fascia saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.monteprandone.ap.it.

Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire, pena esclusione dal beneficio, entro e non oltre il 10 novembre 2025 con una sola delle seguenti modalità: via e-mail a protocollo@comune.monteprandone.ap.it oppure via P.E.C. a comune.monteprandone@emarche.it.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda, completa di allegati già fotocopiati, potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso lUfficio Protocollo, Piazza dell’Aquila Monteprandone.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00, al Servizio Servizi Sociali di Monteprandone tel. 0735-710935/36/41 e alla Delegazione di Centobuchi tel. 0735-710825.