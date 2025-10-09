CUPRA MARITTIMA – Approvata la realizzazione del tratto mancante della pista ciclopedonale a nord del Torrente Menocchia, con la realizzazione anche del ponte sul torrente stesso.

I lavori rientrano nel progetto della Ciclovia Adriatica, che si estende per 1200 km collegando Chioggia al Gargano e passando anche nelle Marche.

Gli interventi nel Comune di Cupra interesseranno le seguenti aree:

Tratto dal Fosso S. Giuliana a via Tommaso da Marano e Ponte sul torrente Menocchia, per la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile con lunghezza d’intervento pari a 2,00 km;

Tratti esistenti, per cartellonistica e manutenzione straordinaria del fondo viabile con lunghezza d’intervento pari a 2,30 km.

Il costo totale delle operazioni ammonta a 3,55M di euro così ripartiti:

3,25 M euro per opere di realizzazione ex novo;

0,30 M euro per manutenzioni straordinarie di quanto già realizzato.

La Regione Marche si occuperà di curare la progettazione e la realizzazione delle opere sino al collaudo, mentre al Comune spetterà la predisposizione ed approvazione di eventuali varianti urbanistiche al progetto, la messa a disposizione delle aree d’intervento per l’esecuzione dei lavori e la presa in consegna delle opere a seguito del collaudo, con acquisizione al patrimonio comunale e cura nella gestione

e manutenzione delle stesse.