MONTEPRANDONE – Tramite un comunicato stampa, il Comune di Monteprandone, ha comunicato tempi e modalità per iscriversi all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.

La domanda andrà presentata al Sindaco entro il 31 ottobre 2025.

Il titolo di studio minimo richiesto è quello del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’ufficio elettorale di sezione: coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti a Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda, corredata della copia di un valido documento d’identità, dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio elettorale via delle Magnolie n. 1 Centobuchi o scaricabili dal sito Istituzionale www.comune.monteprandone.ap.it .