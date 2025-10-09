“Sono orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace – ad annunciarlo, nella tarda notte italiana, è il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.
“Ciò significa – prosegue – che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura”.
“Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Benedetti gli operatori di pace!”. Conclude Trump su Truth.
I media israeliani riferiscono che l’accordo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco sarà firmato in Egitto oggi alle ore 12 (11 italiane).
Che possa essere finalmente un primo passo che porti alla definitiva conclusione di questo tragico conflitto.
Lascia un commento