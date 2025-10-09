“Sono orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace – ad annunciarlo, nella tarda notte italiana, è il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

“Ciò significa – prosegue – che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura”.

“Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Benedetti gli operatori di pace!”. Conclude Trump su Truth.

I media israeliani riferiscono che l’accordo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco sarà firmato in Egitto oggi alle ore 12 (11 italiane).

Che possa essere finalmente un primo passo che porti alla definitiva conclusione di questo tragico conflitto.