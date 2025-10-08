La risorsa si occuperà di:
• Utilizzo di macchine lineari e taglia e cuci per la confezione dei capi
• Stiro e rifinitura con ferro da stiro professionale
• Controllo qualità visivo e tecnico dei capi finiti
• Supporto alle attività di produzione e piccole riparazioni dove necessario
Requisiti richiesti:
• Esperienza, anche breve, nel settore tessile o abbigliamento
• Buona manualità e conoscenza delle principali macchine da cucire industriali
• Precisione, attenzione al dettaglio e senso della qualità
• Capacità di lavorare in team e rispetto dei tempi produttivi
Durata del contratto:
• Inserimento iniziale fino a dicembre 2025, con possibilità di proroga
Orario di lavoro: giornaliero dal lunedì al venerdì
Per candidarsi inviare c.v. aggiornato tramite e-mail : ascolipiceno.napoli@adecco.it
