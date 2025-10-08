MONSAMPOLO – Dall’8 al 10 ottobre la sede di Conad Adriatico a Monsampolo del Tronto ospita la 13ª edizione de “La Casa del Gusto”, manifestazione biennale che riunisce oltre 180 produttori, fornitori e imprese provenienti da tutto il territorio nazionale. Già la prima giornata di oggi ha richiamato moltissimi soci e clienti, che hanno potuto fare un viaggio attraverso le eccellenze gastronomiche (clicca sul video in primo piano per vedere il nostro servizio a riguardo).

Diventato negli anni un appuntamento simbolo dell’impegno di Conad Adriatico, l’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare le filiere agroalimentari italiane, sostenere lo sviluppo delle comunità locali e promuovere un modello fondato su qualità, autenticità e relazioni solide.

“La Casa del Gusto” rappresenta un vero e proprio viaggio tra le eccellenze italiane, radicate nei territori in cui opera Conad Adriatico – Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Basilicata – e arricchite dalla presenza di produttori provenienti da tutta Italia. Ogni prodotto racconta storie di passione, competenza e appartenenza, restituendo valore alle filiere locali e al ruolo che le comunità svolgono nel sostenerle.

Durante i tre giorni della manifestazione, le oltre 180 aziende partecipanti porteranno con sé non solo i propri prodotti, ma anche un patrimonio di esperienza e professionalità. “La Casa del Gusto” si conferma così uno spazio di confronto e condivisione, dove imprese, territori e persone si incontrano per rafforzare il legame tra produzione e consumo, tra innovazione e tradizione. Stamani, 8 ottobre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato di Conad Adriatico, ha dichiarato: «La Casa del Gusto è un appuntamento centrale per Conad Adriatico: un momento in cui diamo voce ai produttori, valorizziamo le filiere e rinnoviamo il nostro impegno a sostegno dei territori. È qui che la cooperazione trova la sua espressione più autentica, perché significa crescere insieme, sostenere chi investe in qualità e trasformare questo impegno in sviluppo che rimane nelle comunità. La manifestazione racconta la passione e la competenza di chi lavora ogni giorno con autenticità, restituendo a tutti un patrimonio collettivo di valori ed esperienze. Guardiamo al futuro con la convinzione che solo unendo forze e competenze sia possibile affrontare le sfide e aprire nuove opportunità per le comunità in cui operiamo».

Federico Stanghetta, Direttore Marketing e Commerciale di Conad Adriatico, ha aggiunto: «Dietro ogni prodotto che arriva nei nostri punti vendita c’è un percorso fatto di fiducia, professionalità e relazioni consolidate. Con La Casa del Gusto ribadiamo una strategia che punta a costruire un’offerta distintiva, capace di coniugare qualità delle filiere e varietà assortimentale. La nostra competitività si fonda sulla capacità di proporre ai clienti un paniere unico, che integra produzioni locali di eccellenza con brand nazionali e internazionali selezionati con cura, così da rispondere in modo mirato a esigenze di consumo sempre più diversificate. Il rapporto consolidato con i produttori ci permette di rafforzare questa visione, trasformando partnership di lungo periodo in valore commerciale e sociale. La Casa del Gusto rende tangibile questo impegno: un appuntamento che dimostra come la differenziazione dell’offerta e la specializzazione delle filiere siano le leve per crescere nel mercato e generare sviluppo condiviso».

Ad oggi la rete delle partnership di Conad Adriatico coinvolge 549 produttori, con un giro d’affari che supera i 539 milioni di euro. Una filiera che non è solo economica, ma anche sociale e culturale: il risultato di un lavoro condiviso che mette al centro persone, territori e comunità, rafforzando un modello cooperativo che unisce tradizione e futuro, radici territoriali e visione di lungo periodo.

