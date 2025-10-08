SAN BENEDETTO – Questa mattina, 8 ottobre, si è verificato in Corso Mazzini uno scontro tra un’autovettura e un motorino.
L’impatto ha coinvolto una auto di piccola cilindrata, alla cui guida vi era una donna, e una motocicletta condotta da una ragazza. Quest’ultimo, dopo l’urto, è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando diverse contusioni.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del servizio 118, partita dal presidio Protes dell’ospedale Madonna del Soccorso, per prestare le prime cure al ferito. Il ragazzo è stato poi trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
A occuparsi dei rilievi e della regolazione del traffico sono stati gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito la situazione per garantire la sicurezza e cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro
Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
articoli CORRELATI
BEPOP, IL PROTAGONISTA SEI TU!
Il servizio di Riviera Oggi per le attività commerciali
Costruiamo per te contenuti di valore che sono veicolati sia sul giornale on line che sui nostri social media: testi, foto, video, contest.clicca qui per saperne di più
Lascia un commento