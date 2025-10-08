Sul posto è intervenuta un’ambulanza del servizio 118, partita dal presidio Protes dell’ospedale Madonna del Soccorso, per prestare le prime cure al ferito. Il ragazzo è stato poi trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

A occuparsi dei rilievi e della regolazione del traffico sono stati gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito la situazione per garantire la sicurezza e cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro