TERAMO – La Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, nei confronti di 3 persone fisiche e 3 società riconducibili a un noto gruppo imprenditoriale teramano operante nel settore dell’edilizia.

Nello specifico, la truffa riguarda l’illecita fruizione di detrazioni fiscali “Eco-bonus”, “Sisma-bonus” e “Sisma-bonus acquisti” per oltre 14 milioni di euro.

Al termine delle indagini, nei confronti dei soggetti economici interessati, sono stati eseguiti i conseguenti controlli di natura fiscale e proposti all’Agenzia delle Entrate i relativi recuperi a tassazione delle imposte evase e dei contributi illecitamente percepiti sotto forma di detrazioni fiscali.