SAN BENEDETTO – Il 7 ottobre, presso la Sala Consiliare, si è riunita la Commissione Urbanistica per la presentazione del Quadro Conoscitivo (QC), che rappresenta la prima e più vincolante fase per avviare la stesura del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Il QC Non è un documento di intenti, ma un’analisi scientifica obbligatoria che fotografa la realtà fisica, naturalistica, sociale ed economica del Comune. Solo dopo aver preso atto di questi dati, una vera e propria “diagnosi” del territorio, è possibile procedere alla fase successiva, ovvero la stesura del Documento Programmatico (DP) che dovrà tenere conto del quadro conoscitivo.

Quello che emerge dall’Analisi Socio-Economica:

La città ha un consumo di suolo altissimo (37,46%) . Questo impone, l’obbligo di “zero consumo netto di suolo” , bloccando l’espansione edilizia.

. Questo impone, l’obbligo di , bloccando l’espansione edilizia. Circa il 30% delle abitazioni è non occupato . Non c’è bisogno di costruire, ma di riqualificare e riusare il patrimonio esistente.

. Non c’è bisogno di costruire, ma di il patrimonio esistente. La popolazione è in forte invecchiamento , con un rischio di fuga dei giovani e del capitale umano, i dati ISTAT danno un quadro di stagnazione demografica, in controtendenza con le aree più interne che si stanno spopolando,

, con un rischio di fuga dei giovani e del capitale umano, i dati ISTAT danno un quadro di stagnazione demografica, in controtendenza con le aree più interne che si stanno spopolando, Forte dipendenza dalla stagionalità balneare , con scarsa vitalità e limitate opportunità di lavoro qualificato fuori stagione.

, con scarsa vitalità e limitate opportunità di lavoro qualificato fuori stagione. L’unica via di sviluppo è la Rigenerazione Urbana, accompagnata dalla Destagionalizzazione del turismo e dal potenziamento del polo Università-Innovazione per trattenere i giovani e migliorare l’offerta culturale

La Rigenerazione Urbana è imposta anche dalla morfologia del territorio:

La criticità maggiore non è dovuta alle frane (che sono poche e localizzate), ma al rischio idraulico legato all’esondazione dei corsi d’acqua (torrenti e fiumi come l’Albula e il Tronto).

Sono state individuate e mappate aree a pericolosità Elevata (e in alcuni casi Molto Elevata), in particolare in prossimità dei bacini idrografici. Queste aree sono soggette a fortissime limitazioni o al divieto assoluto di nuova edificazione, indipendentemente da altre considerazioni urbanistiche, poiché la sicurezza pubblica viene prima di tutto.

Il territorio costiero, in particolare, presenta una specifica vulnerabilità in caso di sisma.