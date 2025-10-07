GROTTAMMARE- Il vino come linguaggio, come racconto di territori e storie, e non solo come bevanda.

È questo il cuore del nuovo Corso Sommelier di 1° livello organizzato da Assosommelier, che prende il via a Grottammare, nella suggestiva cornice dell’Hotel Valentino Resort & Spa.

Un appuntamento atteso da tanti: dagli appassionati, ai curiosi, a chi lavora nella ristorazione e vuole fare un salto di qualità. Il corso si svolge in presenza e le lezioni si tengono il lunedì sera.

Una scelta non casuale, pensata per trasformare l’inizio settimana in un momento di piacere, confronto e scoperta.

“Il lunedì potrebbe diventare il tuo giorno preferito della settimana”, scrivono gli organizzatori. Dopo una giornata di lavoro condividere una passione comune, degustare insieme bottiglie diverse e approfondire la conoscenza del vino è un modo unico per cominciare la settimana.

Durante il corso, i partecipanti esploreranno i fondamenti della degustazione: dal colore alla consistenza, dai profumi alle sensazioni in bocca. Non mancheranno lezioni su vitigni, vinificazioni, vini spumanti, passiti e liquorosi, e tanti approfondimenti pratici per imparare a raccontare un vino con parole precise ma accessibili, senza tecnicismi superflui.

Il tutto arricchito da numerose degustazioni guidate e visite in cantina, per vivere da vicino l’intero processo produttivo: dal grappolo al bicchiere.

Assosommelier, realtà riconosciuta a livello nazionale, propone un approccio formativo che coniuga rigore tecnico e piacere conviviale. L’obiettivo? Non solo formare futuri sommelier, ma costruire una comunità di persone appassionate, pronte a condividere esperienze, confrontarsi e crescere insieme nel mondo del vino.

Il corso rappresenta un’opportunità concreta per chi:

lavora già nel settore e vuole aggiornarsi,

sogna di trasformare una passione in professione,

oppure desidera semplicemente avvicinarsi al vino in modo più consapevole.

Per maggiori informazioni e per iscriversi v visitare il sito ufficiale www.assosommelier.it