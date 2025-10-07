SAN BENEDETTO – Il giovane atleta del CNS Emidio Silenzi ha partecipato ai Campionati del mondo di Surfcasting under 21, che si sono svolti a Peñíscola, in Spagna, dal 27 settembre al 3 ottobre, aggiudicandosi la medaglia argento.

Il vicecampione del mondo ha commentato così l’importante traguardo ottenuto:” Poche parole riuscirebbero a descrivere l’emozione, la soddisfazione e l’orgoglio vissuti in quei momenti, frutto di preparazione e sacrifici, in un percorso durato mesi; abbiamo combattuto a Peñíscola per conquistare la medaglia; purtroppo abbiamo avuto poche prove su campo a disposizione e un mare inaspettato il primo giorno che ci ha portato fuori strada, vista la quantità misera di pesce catturata, per poi rimontare il secondo giorno e confermare il risultato il terzo e ultimo giorno. Ringrazio la mia società Circolo Nautico Sambenedettese, tutto lo staff e la federazione, i miei compagni Nicolò Fabbri, Gabriele Piraneo, Danilo Galimi, Leonardo Cesarali e Francesco Baglini, i super commissari tecnici Massimiliano Giacich, Giuseppe Francone e, non da ultimo, lo “Zio” Filippo Marcelli per avermi introdotto a questa disciplina”.

“Il CNS mette tante energie per le manifestazioni sportive e questi risultati ripagano di tanti sacrifici, soprattutto se arrivano da giovani cresciuti sportivamente nel nostro club” ha poi proseguito il Direttore Area Tecnica Pesca Giacomo Forti.