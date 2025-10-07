ROMA – “Una pagina turpe della storia”. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella a proposito della ricorrenza di oggi, 7 ottobre, a due anni di distanza dal tragico e vile attentato compiuto da Hamas ai danni di Israele.

Il 7 ottobre 2023 rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina – afferma il Presidente della Repubblica, che prosegue – Quanto avviene a Gaza e i sentimenti che suscita non devono confluire in antisemitismo”.

L’orrore e la condanna, pubblicamente e ripetutamente espressa, per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele – che fa pagare alla popolazione di Gaza un intollerabile prezzo di morte, fame e disperazione, cui è indispensabile porre fine, con la necessità che Israele applichi con pienezza le norme del diritto internazionale umanitario – non attenua orrore e condanna per la raccapricciante ed efferata violenza consumata quel giorno da Hamas.

A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele e ai familiari delle vittime e delle persone rapite, che vanno immediatamente liberate, nell’auspicio che i tentativi di porre fine a questa inaudita ondata di violenza abbiano al più presto esito positivo».