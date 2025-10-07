SAN BENEDETTO – Antonio “Tonino” Chimenti, ex portiere cresciuto calcisticamente a San Benedetto del Tronto, è pronto a sbarcare in un palcoscenico di livello mondiale. E’ infatti entrato a far parte dello staff tecnico della Nazionale di calcio dell’Uzbekistan, affiancando il nuovo Commissario Tecnico, il campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro.

Chimenti, che ha mosso i primi passi con la Samb e vanta una carriera da professionista che lo ha portato a vestire maglie importanti come quelle di Roma, Lecce e Juventus, ricoprirà il ruolo di Preparatore dei Portieri della selezione asiatica.

La missione è ambiziosa e storica: guidare l’Uzbekistan alla sua prima partecipazione ai Mondiali FIFA 2026 che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

Per Tonino Chimenti si tratta di un ritorno ad un ruolo di prestigio a livello internazionale, dopo aver già lavorato con le Nazionali giovanili italiane (Under 21 e Under 20) sotto la guida di Luigi Di Biagio, e in club come Sampdoria e SPAL. Un percorso che conferma la sua competenza ed esperienza nel formare i numeri uno del calcio.

La presenza di un professionista sambenedettese in uno staff guidato da un Pallone d’Oro e leggenda del calcio come Cannavaro, e destinato alla vetrina di un Mondiale, è motivo di orgoglio per la città e per tutti i tifosi rossoblu che lo hanno visto crescere. Un grande in bocca al lupo per questa nuova “esotica” avventura.