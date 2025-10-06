GROTTAMMARE – È stato siglato oggi, lunedì 6 ottobre, nella Sala di rappresentanza di Palazzo Ravenna, il contratto di locazione che ufficializza il trasferimento del Distretto sanitario di Grottammare dal civico 69 al civico 35 della stessa via Crucioli.

Alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi e del Segretario generale dott.ssa Stefania Pasqualini, l’arch. Liliana Ruffini, responsabile dell’area V-Gestione del Patrimonio, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, e l’ing. Giovanni Ferrari, direttore del settore Patrimonio dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ascoli Piceno, hanno formalizzato l’accordo che garantirà la continuità dei servizi sanitari sul territorio (foto in allegato).

L’apertura della nuova sede è imminente e metterà a disposizione della cittadinanza ambulatori e uffici in ambienti appositamente rimodernati, storicamente occupati dall’Informagiovani e poi dal SAI.

L’accordo odierno è il risultato di un percorso iniziato nel febbraio 2024, quando l’AST manifestò la necessità di trovare una nuova sede attraverso un’indagine di mercato alla quale il Comune di Grottammare rispose prontamente, proponendo l’immobile di sua proprietà, a poca distanza dalla vecchia sede del Distretto.

L’intesa è stata raggiunta su un canone di locazione annuo di 17.000 € per una durata di 6 anni, rinnovabili per altri 6. Una cifra concordata anche in considerazione dell’importanza sociale che riveste il mantenimento del presidio sanitario nel territorio di Grottammare.

Per rendere i locali idonei, l’Ente ha investito in importanti lavori di manutenzione straordinaria, riprogettazione e ammodernamento di quasi 200 mq di superficie, per un quadro economico complessivo di 291.573,60 €. L’intervento ha permesso di creare 4 ambulatori medici, rinnovare impianti, infissi e pavimentazioni, e installare un moderno sistema di climatizzazione e ricircolo dell’aria. La progettazione affidata allo studio TheSign di Offida è stata realizzata dalle maestranze dell’impresa Elettro Stella srl di Monsampolo del Tronto.