FANO – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita alle 12:13 di oggi anche a Fano. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento sismico ha avuto epicentro nella Costa Marchigiana, con coordinate geografiche 43.9782, 13.3723 e una profondità di 8 km. A titolo puramente precauzionale, il Sindaco di Fano Luca Serfilippi ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare eventuali interventi. È stato inoltre incaricato l’Ufficio Tecnico comunale di avviare sopralluoghi preventivi in tutte le strutture scolastiche della città, con l’obiettivo di assicurare la piena sicurezza degli edifici e rassicurare famiglie e personale scolastico. In via Guido del Cassero, a titolo cautelativo, è stata disposta la chiusura momentanea al traffico in attesa del sopralluogo dei tecnici comunali. La circolazione è temporaneamente deviata lungo il percorso del Pincio, sotto l’Arco d’Augusto.

“La sicurezza dei cittadini, e in particolare dei nostri studenti, è la nostra priorità – ha dichiarato il Sindaco Serfilippi –. Al momento non si registrano danni, ma abbiamo deciso di procedere con controlli mirati per tranquillizzare la popolazione e garantire la massima serenità.” Al momento non si segnalano danni a persone o cose nel territorio comunale. Il Comune di Fano continuerà a seguire l’evolversi della situazione in raccordo con gli enti competenti.