SAN BENEDETTO – Si sono svolti sabato 4 ottobre gli ultimi due test match amichevoli prima dell’inizio del campionato, che hanno visto come protagoniste sia la squadra di Serie C sia di Serie A, impegnate rispettivamente contro Pescara e Avezzano sul campo “Nelson Mandela” di Porto d’Ascoli.

Il presidente Edoardo Spinozzi ha così commentato la giornata: “La squadra di Serie C è partita molto bene, esprimendo un gioco dinamico e spendendo molte energie nel primo tempo. È stata una bella prova contro un avversario voglioso di fare risultato, un segnale che il gruppo sta migliorando continuamente”.

Sulla sfida della Serie A, conclusasi con il risultato di 17-33 per gli abruzzesi, ha poi proseguito così:” È stata una partita molto fisica, e purtroppo abbiamo avuto l’infortunio di Carlo Russo, a cui facciamo un grande in bocca al lupo. Nel secondo tempo la squadra ha reagito, è salita in cattedra e ha dimostrato di poter competere anche contro una formazione di categoria superiore. Non siamo riusciti a imporre completamente il nostro gioco, ma era normale. Entrambe le squadre hanno offerto grandi prestazioni e ora siamo pronti per l’inizio della stagione”.

L’attesa è ora tutta per il debutto in campionato: la Fi.fa. security Unione Rugby San Benedetto esordirà in Serie A domenica 19 ottobre in trasferta, sul difficile campo del Paganica.