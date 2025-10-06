SAN BENEDETTO – Con la stagione teatrale 2025/2026, Caleidoscopio APS celebra i primi dieci anni di gestione del Cineteatro San Filippo Neri. In attesa dell’apertura della decima stagione, che quest’anno si chiama “Passato Presente Teatro“, l’associazione ha voluto festeggiare questo traguardo domenica 5 ottobre, presso il Cineteatro San Filippo Neri, con una serie di performance e momenti conviviali durante i quali ha presentato il nuovo calendario teatrale.

Abbiamo intervistato Francesca Vendrame, collaboratrice da diversi anni del direttore artistico, Chiara Santarelli, che ci ha dato qualche anticipazione sulla nuova stagione teatrale 2025/2026 che, anche quest’anno, includerà sette spettacoli di prosa, si aprirà il 16 novembre 2025 e si chiuderà il 16 marzo 2026. Sono, inoltre, in calendario, tre spettacoli rivolti ai più piccoli nell’ambito della rassegna “In famiglia a teatro“, in virtù di una politica portata avanti da Caleidoscopio APS, che vuole proporre un programma rivolto a tutte le fasce di età e che rispecchia i valori dell’associazione. Durante questi dieci anni, ha sottolineato Francesca, Caleidoscopio ha realizzato tanti progetti legati al teatro sociale, che hanno voluto rendere il teatro sempre più un luogo di aggregazione, anche grazie al continuo sostegno di tutta la comunità che ha creduto in un teatro indipendente. Ringraziamenti vanno sia alla parrocchia di San Filippo Neri per l’aiuto e la fiducia, sia alle istituzioni per il sostegno dato a tutte le loro iniziative, sia all’intera comunità che continua a seguirli.

Per informazioni:

FB Cineteatro San Filippo Neri

IG Cineteatrosfn

389 1463537; mail tel.; mail caleidoteatro@gmail.com

Orario botteghino: dal lunedì al venerdì 16- 19,30