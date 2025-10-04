MARCHE – La Protezione Civile delle Marche ha emesso un’allerta meteo arancione per vento forte per la giornata di domenica 5 ottobre. Il transito di una perturbazione darà luogo, nella prime ore di domenica, a ventilazione sud occidentale intensa nelle zone collinari e montane con velocità media di vento moderato o teso e raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Successivamente, dalla mattinata, l’approfondimento di un minimo depressionario in Adriatico, porterà rovesci in transito da nord verso sud, in esaurimento in mattinata.

Contestualmente si intensificherà la ventilazione da nord est, in particolare lungo la costa e la prima collina, con velocità media di vento teso o fresco e raffiche fino a burrasca forte o tempesta. Nelle zone collinari e montane, questa fase di ventilazione nord orientale sarà caratterizzata da velocità media di vento moderato con raffiche fino a vento forte o burrasca lungo il crinale appenninico. L’intensità del vento sarà in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Il Sindaco ha firmato l’ordinanza con cui viene aperto il Coc – Centro Operativo Comunale per assumere tutte le decisioni del caso che verranno tempestivamente diffuse. La sala operativa della Protezione civile rimarrà aperta per tutta la giornata di domenica mentre per ogni segnalazione si può fare riferimento alla Polizia Municipale al numero 0735/594443.