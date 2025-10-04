MONTEPRANDONE – Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, un’autovettura privata alimentata a diesel è andata in avaria lungo la superstrada Ascoli-Mare (raccordo autostradale 11), all’altezza dello svincolo di Monteprandone.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Ascoli Piceno. Secondo quanto riferito, non si sono resi necessari provvedimenti di chiusura della carreggiata, e la circolazione ha subito solo lievi rallentamenti.

Al momento non si segnalano feriti, e la situazione è sotto controllo. Restano ancora da chiarire le cause esatte del guasto al veicolo.