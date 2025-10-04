SASSARI – Tutto pronto allo stadio Vanni Sanna di Sassari per Torres-Samb, 8a giornata di Serie C, Girone B.
NOTE
Bella giornata di sole, circa 300 tifosi rossoblu giunti da San Benedetto. Arbitro: Tropiano sez. Bari Assistenti: Antonicelli sezione di Milano; Ghani Arshad sezione di Bergamo; Quarto uomo: Castellone sez. di Napoli; Operatore FVS: Pilleri sez. Cagliari.
FORMAZIONI
TORRES (3-4-3): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, (C); Mercadante; Zecca, Sala, Brentan, Scheffer; Starita, Di Stefano, Musso.
A disp. Petriccione, Marano, Biagetti, Masala, Idda, Lunghi, Carboni, Dumani, Bonin, Zambataro, Fois, Diakite. All. Michele Pazienza.
SAMB (4-3-3): Orsini; Zini, Tosi, Zoboletti, Pezzola; Candellori, N.Touré; Bongelli, M.Touré, Eusepi (C), Konate.
A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Marazzino, Battista, Vesprini, Sbaffo, Paolini, Iaiunese, Scafetta, Martins. All. Ottavio Palladini.
ANGOLI 4-2
AMMONITI Sala 59′, M. Toure 73′, Lulli 89′
ESPULSI
CRONACA
1′ SAMB IN VANTAGGIO, SONO PASSATI APPENA 25 SECONDI! N. Toure protegge benissimo palla spalle alla porta, appoggia a centro area per Eusepi che col destro a tu per tu col portiere non sbaglia. Samb subito avanti!
5′ Eusepi prova a sfruttare il momento di sbandamento della Torres e prova a liberare il destro dal limite. Ribattuto.
9′ Ancora N. Toure ispirato, prova l’azione personale, ma il suo destro dai 16 metri è facile per Zaccagno.
11′ Primo angolo per i sardi, ma la retroguardia della Samb allontana.
13′ Altro angolo per i padroni di casa, Bongelli recupera palla e si appresta a rilanciare il contropiede ma l’arbitro fischia fallo.
15′ Scheffer prova il cross dalla sinistra, attento Orsini che blocca in presa alta.
18′ Insiste la Samb, N. Toure col mancino da buona posizione usa solo la potenza e non la precisione, non trovando lo specchio.
20′ Musso segna ma a gioco fermo, Starita aveva atterrato Bongelli commettendo fallo in attacco.
25′ Gioco ora che si “aggroviglia” a centrocampo, la Torres prova a sfondare sul proprio lato sinistro ma Zoboletti è attento.
28′ Calcio di punizione per Torres dalla trequarti, Brentan crossa in mezzo ma Zoboletti allontana.
30′ Contropiede non sfruttato a dovere dalla Samb, Konate porta bene palla fino al limite dell’area ma poi non si intende con Eusepi e l’azione sfuma.
35′ Ritmi più bassi ora, tiro-cross di Tosi bloccato da Zaccagno.
37′ Occasione importante per N. Toure! Si presenta solo davanti a Zaccagno dopo aver superato due uomini ma sul più bello fa un tocco di troppo, si allunga la sfera e la offre comodamente all’estremo difensore avversario. Poteva fare meglio.
39′ Cross di Mercadante per Musso da sinistra, colpo di testa abbondantemente alto.
41′ HA RADDOPPIATO LA SAMB! Grande azione personale di Tosi che penetra fino al limite, scarica su Eusepi che col piattone destro si fa parare il tiro da Zaccagno, ma sulla ribattuta Konate è rapace a ribadire in rete il tap-in vincente. 0-2!
45’+1 Finisce con un destro altissimo di Brentan la prima frazione di gioco, Samb in doppio vantaggio.
RIPRESA
52′ Torres che prova a darsi una scossa nel secondo tempo, Pazienza opta per tre cambi: dentro Diakitè per Starita, Zecca per Carboni, Scheffer per Dumani.
56′ Cross di Eusepi bloccato da Zaccagno.
63′ Ci provano i sardi con delle azioni insistite sulla sinistra, ma manca la precisione nel cross.
64′ Conclusione alta di Musso col mancino da posizione defilata.
66′ Pericolosa la formazione di casa, Diakite lasciato completamente solo in area mette sul fondo di testa, errore da matita rossa sia dell’attaccante sia dei centrali rossoblu troppo morbidi.
67′ Palladini manda dentro Paolini per Bongelli e Marranzino per Konate.
70′ Angolo Torres, Carboni dalla bandierina, Paolini devia e Orsini blocca.
72′ Chiamata FVS della Torres, sardi che reclamano un presunto tocco con il braccio in area. Ma per l’arbitro non c’è nulla.
73′ Ammonito M. Toure per un’entrata in ritardo a centrocampo.
75′ Dentro Sbaffo al posto di Eusepi.
79′ Angolo per la Samb, ma Paolini commette fallo in attacco.
80′ Dentro Lulli per Candellori e Scafetta per N. Toure.
83′ Altra revisione al FVS per un contatto dubbio tra Orsini e un attaccante avversario. Ma anche in questo caso l’arbitro non cambia la propria decisione.
89′ Ancora poco cinismo dei padroni di casa, Musso da buona posizione non riesce a imprimere potenza, blocca Orsini. Concessi 6′ di recupero.
90+2′ Angolo Torres, sugli sviluppi cross di Dumani bloccato con sicurezza da Orsini.
90’+6′ Finisce qui, un’ottima Samb (e soprattutto cinica) trova la terza vittoria consecutiva. Torres-Samb 0-2. Grazie per aver seguito la nostra diretta testuale, a tutti i nostri lettori l’augurio di un buon weekend.
