SAN BENEDETTO – Si è svolto nella mattinata di venerdì 4 ottobre, l’incontro tra i sindaci del nostro territorio per discutere il futuro del turismo.

Più nello specifico, l’obiettivo dell’incontro, è stato la costruzione di una Destination Management Organization (DMO) sostenibile, accessibile e innovativa, capace di trasformare il territorio in una destinazione turistica integrata, organizzata e competitiva a livello nazionale ed europeo.

L’incontro, convocato dal sindaco Antonio Spazzafumo e svoltosi nella sala giunta del Comune di San Benedetto del Tronto, ha visto la partecipazione di tutti i Comuni coinvolti al momento in questo progetto. Erano presenti infatti i sindaci di Offida Luigi Massa, di Monsampolo del Tronto Massimo Narcisi, di Acquaviva Picena Sante Infriccioli, di Massignano Massimo Romani, il vicesindaco di Cupra Marittima Lucio Spina, gli assessori al turismo di Grottammare Lorenzo Rossi e di Monteprandone Roberta Iozzi, il presidente del Consiglio Comunale di Ripatransone Stefano Fraticelli, la Consigliera delegata del Comune di Spinetoli Germana Gagliardi e il Consigliere con delega al turismo di Montefiore dell’Aso Emanuele Ciarrocchi.

Tra le diverse opzioni, la Fondazione di Partecipazione si è rivelata la soluzione più promettente: è un modello già sperimentato con successo in altre DMO italiane, che unisce pubblico e privato in un sistema trasparente, partecipato e in grado di garantire stabilità, continuità e capacità di attrarre risorse.

Tra i compiti principali della futura DMO: coordinare i diversi attori pubblici e privati, sviluppare strategie a lungo termine, formare operatori, innovare i servizi, destagionalizzare l’offerta e attrarre nuovi target turistici. L’obiettivo è quello migliorare la qualità della vita delle comunità locali, riducendo l’impatto del turismo di massa e valorizzando le eccellenze culturali, naturali ed enogastronomiche.

Un tema, questo, già affrontato da molto tempo dal nostro direttore Nazzareno Perotti. Ci auguriamo che si sia arrivati finalmente ad un punto di svolta che possa riportare in alto il turismo del nostro territorio.