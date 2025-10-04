SAN BENEDETTO – A.L.I.Ce. Marche O.D.V. in collaborazione con la Croce Rossa Italiana organizza uno screening gratuito per la prevenzione dell’ictus.
L’evento si terrà il prossimo 19 ottobre 2025 a San Benedetto, in Piazza Giorgini, con due sessioni orarie:
- dalle 10 alle 13
- dalle 15 alle 18
L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e di offrire una valutazione gratuita dei principali fattori di rischio.
Durante lo screening verranno eseguiti:
- Test di valutazione di colesterolo e glicemia
- Controllo della pressione e rilevazione di eventuali aritmie cardiache
- Ecodoppler carotideo (nei casi di medio ed elevato rischio ictus)
- Consegna di una scheda personalizzata di valutazione del rischio ictus
Come recita lo slogan dell’evento, “Non aspettare! Prevenire è vivere!”.
Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web marche.alicetalia.org o contattare il numero 371 4321821.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di San Benedetto e di AST Ascoli Piceno.
