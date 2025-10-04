MONTEFIORE DELL’ASO – Non una semplice conferenza stampa, ma un vero e proprio evento con performance e aperitivo finale si è svolto venerdì 3 ottobre, alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Montefiore dell’Aso, per presentare il Festival itinerante “Radici di Terra MarcheStorie 2025 “, che dal 17 ottobre al 16 novembre animerà i quattro borghi coinvolti: Montefiore dell’Aso, Moresco, Petritoli e Ripatransone.

Presenti all’evento il sindaco del comune di Montefiore, Nazzareno Ciarrocchi, il sindaco di Moresco, Massimiliano Splendiani, il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani, il consigliere del comune di Ripatransone, Stefano Fraticelli, che ha fatto le veci del sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi, il consigliere comunale con delega al turismo di Montefiore, Emanuele Ciarrocchi, l’assessore del comune di Petritoli, Daniela De Carolis, l’assessore del comune di Moresco, Elena Gregori, il direttore artistico del Festival, Mirco Abbruzzetti, e alcuni artisti della Compagnia di recitazione Lupo Innocente, che si esibirà anche nel corso del Festival e che ha arricchito con alcune performance teatrali e musicali la conferenza stampa.

Dopo il benvenuto del sindaco di Montefiore, capofila dell’iniziativa, che vede, tra le altre cose, come ha ricordato il sindaco stesso, anche l’allestimento, nel Polo Museale, di una mostra fotografica che raccoglie immagini della vita nella campagna marchigiana da fine Ottocento a oggi, tutti i sindaci hanno sottolineato l’importanza di questo Festival, che non ha solo l’obiettivo di valorizzare e promuovere quattro splendidi borghi del Piceno, ma vuole anche rintracciarne le radici comuni, che affondano nel valore della terra e del lavoro dell’uomo ad essa legato.

“Questo Festival sarà come un’immersione in un mondo che non c’è più alla scoperta della forza della memoria, di quelli che siamo stati e che saremo – ha affermato il sindaco Splendiani.

“Ci uniscono l’amicizia, le radici e la bellezza dei nostri comuni – ha aggiunto il sindaco Pezzani, che si è detto orgoglioso di far conoscere meglio e aprire al pubblico il borgo di Petritoli, in cui si svolgerà l’evento di apertura del Festival. “E’ bello che le nostre realtà si uniscano per celebrare le nostre tradizioni contadine perché siamo fatti di radici di terra – ha affermato il consigliere Fraticelli, ricordando che, per l’occasione, Ripatransone aprirà anche le porte del Museo della civiltà contadina. “Questo Festival conferma un impegno e una responsabilità politica e culturale – ha concluso. Il consigliere Ciarrocchi ha, inoltre, ribadito l’importanza di un evento come questo per tre motivi principali: ” per creare turismo non solo estivo, per coinvolgere anche le diverse attività dei quattro paesi partecipanti e per far conoscere le aziende agricole locali”, come ha confermato anche l’assessore Daniela De Carolis parlando di “destagionalizzazione del turismo e di collaborazione tra i comuni del territorio”, rammentando, inoltre, il “coinvolgimento delle scuole”, dunque, delle giovani generazioni. Soddisfazione espressa anche da parte dell’ assessore Elena Gregori, felice della partecipazione, per la prima volta, di Moresco, con l’evento sul Merlo.

“MarcheStorie quest’ anno ha come tema la poesia dei teatri e in questo nostro Festival andremo a capire cosa rappresentano i teatri nel nostro territorio in quanto luoghi storici di aggregazione – ha spiegato il direttore artistico Mirco Abbruzzetti: “Attraverso questa rete di comuni proporremo un programma di eventi che si aprirà il 17 ottobre a Petritoli e si svolgerà in quattro fine settimana, ciascuno in un comune diverso: 17,18 e 19 ottobre a Petritoli, 24,25 e 26 ottobre a Moresco, 7,8,9 novembre a Montefiore, per concludersi il 14, 15 e 16 novembre a Ripatransone. Ci saranno quattro presentazioni di libri, una per comune, una gara di ciambellone in ognuno dei quattro paesi, Pop Corn. una rassegna di corti girati nelle Marche con tema la campagna marchigiana, un atelier di poesia itinerante condotto da Alessandro Pertosa, un corso di teatro itinerante tenuto da me, una mostra fotografica itinerante, oltre a interventi nelle scuole e nelle case di riposo da parte della compagnia Lupo Innocente. Sarà possibile, comunque, visionare i programmi completi sulle pagine social dei quattro comuni e sul sito Instagram di Radici di terra”.