SAN BENEDETTO – Questa mattina, nel giorno dello sciopero generale nazionale, si è svolto un piccolo flash mob in Piazza Giorgini di San Benedetto del Tronto a sostegno del popolo palestinese.

Durante il presidio sono stati esposti cartelli e simboli di solidarietà, attirando l’attenzione di cittadini. “Un uomo palestinese si è fermato: nei suoi occhi dolore e dignità. Nella foto che mi ha chiesto di scattare abbracciandomi c’era tutta la forza di una lotta che non conosce confini e in quei sorrisi e in quegli inviti a non mollare c’è la speranza di un’Italia che non si arrende e che resiste”, hanno affermato gli attivisti.

La manifestazione si inserisce nel contesto della giornata di mobilitazione che ha visto anche un sit-in mattutino in piazza Bambini del Mondo e una manifestazione provinciale ad Ascoli Piceno.