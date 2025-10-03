SAN BENEDETTO – Trasferta in Sardegna per la Sambenedettese che sabato 4 ottobre affronterà la Torres nell’8° giornata di campionato, per cercare di continuare la propria striscia di vittorie che per ora l’hanno portata in zona playoff.

Sassari, casa dei nostri prossimi avversari, è la città più popolosa a non essere mai andata oltre la Serie C. Eppure la serie B i sardi l’hanno sfiorata più volte, arrivando rispettivamente terzi nella stagione 2023/24 e secondi nella stagione 2024/2025.

Quest’anno, però, la musica sembra cambiata: solo una vittoria, tra l’altro nella prima giornata, e 5 punti conquistati finora, che si traducono in un 18esimo posto, ben lontano dalle aspettative iniziali. Le statistiche? 5 gol fatti e 9 subiti in 7 partite, indice di una squadra disattenta e poco prolifica.

I problemi principali sono due: sterilità in attacco, e troppi cartellini rossi che sicuramente impattano molto sui risultati di questa squadra. La Torres riesce spesso ad avere un buon possesso palla, allargandosi in fase di possesso e sfruttando al massimo gli esterni del suo 3-5-3, ma arrivano alla conclusione troppe poche volte, anche a causa della poca precisione dei cross. E si sa, nel calcio se non segni prima o poi subisci, soprattutto se in 7 partite 4 le hai dovute giocare in inferiorità numerica.

Dunque, la Samb arriva sulla scia dell’entusiasmo dopo il 4-2 casalingo contro la Juve Next Gen e sulla carta sembra una partita abbordabile, ma conosciamo bene le insidie di questo campionato, soprattutto contro una squadra come la Torres che negli ultimi anni ha dimostrato di potersi giocare la promozione fino alla fine.

I rossoblu dovranno continuare sulla falsariga dell’ultima partita, che per grinta e intensità è stata sicuramente la migliore finora.