SASSARI – Torres-Sambenedettese: la conferenza di Mister Pazienza alla vigilia. Ecco le sue parole.

Veniamo da un momento in cui i risultati non ci stanno dando ragione ma abbiamo il dovere di migliorare e pensare dove abbiamo sbagliato. Non penso che giochiamo male ma ci stanno mancando i risultati, questa cosa pesa ai ragazzi e allo staff, perchè poi nel calcio quando mancano i risultati l’entusiasmo si spegne, ma solo noi possiamo trovare rimedio ed è quello che faremo in tutti i modi domani. L’inizio di campionato è stato positivo, è chiaro che poi ci sono state delle difficoltà, ma l’unica partita in cui abbiamo qualche rammarico è quella contro la Pianese, per il resto avremmo meritato di più. Purtroppo le espulsioni e gli infortuni ci hanno penalizzato, piano piano sto iniziando a conoscere bene il gruppo che ho a disposizione e sto cercando di svilupparlo. Le vere risposte dai giocatori le si hanno in partita, ad oggi devo essere schietto, ancora la quadra non l’ho trovata, ma come ho detto dopo la sconfitta contro l’Ascoli nel complesso non abbiamo fatto una brutta partita ma non è bastato. Io ho l’obbligo di trovare delle soluzioni per produrre di più in fase offensiva. Un messaggio ai tifosi? E’ chiaro che in questo momento di difficoltà abbiamo ancor più bisogno della nostra gente, spero di vedere una bella cornice di pubblico”.