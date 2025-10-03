SAN BENEDETTO – Amadou Konate rinnova fino al 30 giugno 2028.
L’ala esterna maiorchina esprime tutta la sua soddisfazione per l’apporto della firma sul suo prolungamento in Riviera:
“Sono molto contento di proseguire il mio percorso qui a San Benedetto – dichiara – . Mi sono trovato subito a mio agio con i nuovi compagni; qui ho trovato un bell’ambiente in un cui poter crescere e fare bene. Giocare in una piazza con un pubblico così caloroso mi fa esprimere al meglio e spero di regalare tante gioie ai tifosi rossoblu”.
Sul rinnovo si è espresso anche il ds De Angelis: “Konate è un giocatore su cui puntiamo molto, ha dimostrato di poter disputare questa categoria e lo ha fatto siglando il primo gol tra i professionisti nella partita inaugurale contro il Bra. Crediamo che i giovani di qualità e prospettiva come Konate possano essere una risorsa importante per le società e stiamo lavorando affinchè investimenti di questo tipo possano dare frutti a lungo termine”.
