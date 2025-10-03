Sul rinnovo si è espresso anche il ds De Angelis: “Konate è un giocatore su cui puntiamo molto, ha dimostrato di poter disputare questa categoria e lo ha fatto siglando il primo gol tra i professionisti nella partita inaugurale contro il Bra. Crediamo che i giovani di qualità e prospettiva come Konate possano essere una risorsa importante per le società e stiamo lavorando affinchè investimenti di questo tipo possano dare frutti a lungo termine”.