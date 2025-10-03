Su Rai1 da domani alle 14 debutta Bar Centrale, un nuovo format con alla guida Elisa Isoardi che vuole raccontare l’Italia della provincia proprio da quel luogo che ne è il simbolo, ovvero il bar. Ogni settimana in un luogo diverso.
Specchio dell’Italia reale, dove le storie nascono e prendono forma (ma dove la cronaca nera rimane fuori). Accanto a Isoardi, tre ospiti fissi: Serena Bortone, che torna in tv dopo il trasloco in radio, Rosanna Lambertucci e Davide Rondoni. “Ci sarà anche Gigi Marzullo”, avverte Isoardi.
