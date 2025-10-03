Pippo Baudo è morto a 89 anni

L’Italia e lo spettacolo piangono un monumento della tv: Pippo Baudo è morto stasera all’età di 89 anni. Presentatore per antonomasia, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. La notizia è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma. Pippo, all’anagrafe Giuseppe […]

di Mirko Mascioli