MONTEPRANDONE – Dal 9 ottobre prenderà il via un corso di gratuito di tennis e pickleball per bambini e ragazzi. L’iniziativa è realizzata dall’U.S. Acli Comitato provinciale Ascoli Piceno Aps in collaborazione con il Comune di Monteprandone e si svolgerà ogni giovedì, fino al 28 maggio, presso la Piastra polivalente retrostante il campo sportivo “Nicolai” in Largo XXIV Maggio a Centobuchi.

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 16 per gli allievi che frequentano la scuola secondaria di primo grado e dalle 16 alle 17 per gli allievi della scuola primaria. Le racchette saranno messe a disposizione dall’organizzazione. Gli orari e i periodi del corso verranno gestiti in base al numero e all’età degli allievi partecipanti per la migliore organizzazione delle lezioni. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 3288944080.

“Praticare il tennis e il pickleball – dicono i dirigenti di U.S. Acli provinciale che promuovono l’iniziativa – fin da piccoli è una scelta eccellente per lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo di bambini e ragazzi. Entrambi sono sport completi che coinvolgono tutto il corpo: gambe, braccia, busto e persino la muscolatura del collo e della testa vengono allenati in modo armonico. I movimenti rapidi, i cambi di direzione e i colpi precisi migliorano la coordinazione motoria, l’agilità e la resistenza. Ma i benefici non si fermano al fisico. Tennis e pickleball stimolano anche la mente: richiedono concentrazione, strategia e capacità di problem solving. Ogni punto è una sfida che aiuta i giovani a sviluppare attenzione e riflessi, competenze utili anche nello studio. Inoltre, il gioco favorisce la lateralizzazione, cioè la consapevolezza dello spazio e dei movimenti, migliorando i processi cognitivi. Dal punto di vista emotivo, questi sport insegnano disciplina, pazienza e gestione delle emozioni. I bambini imparano a vincere con umiltà e a perdere con dignità, sviluppando resilienza e spirito sportivo. Sia il tennis che il pickleball offrono occasioni preziose per socializzare, fare amicizia e imparare il rispetto delle regole e dell’avversario, in un ambiente sano e stimolante