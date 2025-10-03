SAN BENEDETTO – La sfida tra Torres e Sambenedettese farà sicuramente tornare alla mente di chi c’era, l’indelebile partita del 17 febbraio 1974 a Sassari, conclusa con un’invasione di campo che costrinse i rossoblu a barricarsi negli spogliatoi.

A riportarci indietro a quella giornata è Maurizio Simonato, allora protagonista in campo di quella storica “SamBergamasco” che, a fine anno, ottenne la promozione in serie cadetta. Mentre mi racconta questa storia, si percepisce come abbia ancora ben impressi i ricordi di quella giornata a dir poco epica…

«Faceva un freddo incredibile, pioveva a dirotto e il terreno era un pantano che non ti dico. All’intervallo eravamo sotto 2-1, nonostante la Torres fosse rimasta in dieci. Mister Bergamasco ci rimandò in campo con le maniche corte per darci una svegliata. Tremavamo per il gelo, ma funzionò».

Nella ripresa arrivò la reazione della Samb:

«Chimenti segnò il 2-2 e, a cinque minuti dalla fine, sempre lui trasformò una punizione guadagnata da Valà, col senno del poi con un po’ di mestiere… Tanto che dieci anni dopo lo stesso arbitro mi confessò: “Mi sa che quel giorno Valà mi aveva fregato”. Sul 3-2 per noi vidi la rete dei distinti che stava cedendo, corsi dall’arbitro Laurenti e lo avvisai esclamando: “Guardi, stanno entrando!” Ma ormai era tardi: i tifosi invasero il campo correndo verso di noi».

I rossoblu furono costretti a rifugiarsi in spogliatoio, barricandosi finchè a Sassari non scese il buio:

«Ricordo Valà con in mano una lima e un martello che mi chiese: ‘Quale vuoi dei due per difenderci?’ Eravamo spaventati davvero. Per fortuna, il caso volle che quel giorno in città c’era un comizio di Almirante e quindi molte forze dell’ordine erano pronte in zona, altrimenti sarebbe finita male. Intanto facevamo la conta: mancavano l’allenatore Bergamasco e il segretario Tacconi… Rientrarono poco dopo malconci, pieni di sputi. Tacconi si sedette stremato ripetendo solo “m’accis, m’accis”».

L’epilogo fu beffardo per il bomber Chimenti: