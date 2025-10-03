SAN BENEDETTO – Anche il territorio ha risposto all’appello per lo sciopero generale nazionale, con iniziative che hanno coinvolto San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, promosse dalla rete “Piceno per la Palestina”. Lo sciopero è stato indetto dalla Cgil, per chiedere con forza un cessate il fuoco immediato, il rispetto del diritto internazionale umanitario e per denunciare la gravissima crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

Questa mattina, in Piazza Bambini del Mondo a San Benedetto, si è tenuto un sit-in simbolico per testimoniare solidarietà al popolo di Gaza e chiedere un cessate il fuoco immediato. Dal presidio è poi partito un gruppo diretto ad Ascoli Piceno, per unirsi alla manifestazione cittadina indetta in occasione dello sciopero generale, seguita da un momento di concentrazione in Piazza Matteotti alle 10:30, prima dell’avvio del corteo alle 11, che ha attraversato il centro cittadino. Alla manifestazione hanno preso parte la Cgil, associazioni della società civile, studenti, rappresentanti di alcune sigle politiche e movimenti pacifisti. Ad Ascoli c’era tanta gente, proveniente da diverse zone della provincia, che ha voluto manifestare in modo compatto e pacifico la propria vicinanza alla causa palestinese.

“Non possiamo restare in silenzio di fronte a quanto sta accadendo – hanno dichiarato alcuni studenti e studentesse del Liceo Scientifico Rosetti –. Siamo qui per ribadire che ogni vita ha valore, e che la pace deve essere costruita con giustizia e verità”.

Durante gli interventi, è stato espresso anche il pieno sostegno alla Freedom Flotilla, la missione umanitaria internazionale che si prepara a salpare nuovamente verso Gaza per rompere simbolicamente e concretamente l’assedio. “Siamo con chi mette il proprio corpo e la propria barca a servizio della giustizia e della libertà – è stato detto –. La Flottilla rappresenta un segnale di coraggio e speranza”.

Le manifestazioni fanno parte del più ampio calendario di eventi organizzati nel territorio “Piceno per la Palestina”, con appuntamenti distribuiti tra il 2 e il 5 ottobre. Le iniziative includono presidi, fiaccolate, proiezioni, incontri pubblici e una partecipazione collettiva alla manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma.

Il messaggio dei partecipanti è chiaro: fermare le violenze, garantire diritti e dignità alla popolazione palestinese, e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni europee e internazionali su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. La mobilitazione proseguirà nei prossimi giorni: domenica 5 ottobre, alle ore 18, è previsto un incontro pubblico all’ex Cinema delle Palme di San Benedetto, per approfondire il contesto e confrontarsi sulle prospettive di pace.