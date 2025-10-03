WEB TV – Secondo appuntamento della nostra rubrica di Punto. E a capo, dedicata alla scuola.

Una delle principali novità della Riforma scolastica riguarda l’ammissione alla classe successiva in quanto gli studenti che avranno un voto di condotta superiore a 6/10 potranno accedervi e proseguire il loro percorso scolastico mentre chi avrà conseguito 6/10 dovrà affrontare la sospensione del giudizio. Per chi si troverà in questa situazione, è prevista la stesura di un elaborato su temi di cittadinanza attiva legati ai motivi che hanno determinato la valutazione negativa. L’accento è posto sul voto di condotta e a tal proposito il ministro Valditara ha affermato: “Con la riforma del voto di condotta si ripristina l’importanza della responsabilità individuale, si dà centralità al rispetto verso le persone e verso i beni pubblici, si ridà autorevolezza ai docenti”. Pertanto il comportamento degli studenti deve essere considerato un elemento essenziale nella loro crescita educativa e il voto di condotta diventa uno strumento finalizzato a migliorare l’ambiente scolastico e a favorire relazioni rispettose non solo tra studenti ma anche tra docenti e discenti. Ne abbiamo parlato in studio con le colleghe e professoresse Giancarla Perotti ed Elvira Apone, prendendo in considerazione questo aspetto della nuova Riforma