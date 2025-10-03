ASCOLI PICENO – Lo scorso 30 settembre la Squadra Mobile della Questura di Ascoli, è riuscita a sventare l’ennesima truffa ai danni di una donna anziana.

Il responsabile dell’accaduto è stato individuato e bloccato mentre viaggiava su un’auto e le forze dell’ordine sono riuscite a restituire la somma di denaro alla vittima.

Le modalità con cui l’uomo ha ingannato la signora sono tra le più utilizzate durante queste truffe. Il soggetto ha infatti chiamato la donna al telefono, presentandosi come nipote, e le ha chiesto la somma di 80000 euro per pagare una sanzione irrogata nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza, che altrimenti lo avrebbe arrestato. Il malvivente, poco dopo, ottenuto il consenso con l’inganno, ha raggiunto a casa l’anziana, ritirando dalla stessa l’intera somma di denaro, ed inoltre impossessandosi del restante denaro contante che la donna conservava all’interno del medesimo cofanetto ove era stata custodita la somma richiesta, per un totale di 91700 euro, dandosi poi alla fuga. Una volta resasi conto della truffa, la donna ha provato a contattare i numeri di emergenza ma ormai era troppo tardi.

Il personale della Squadra Mobile ha subito fatto partire le indagini, attraverso le quali è subito riuscito a individuare il veicolo del malvivente, fermato sull’autostrada A1 in direzione sud. Il conducente è stato tratto in arresto per il reato di truffa aggravata e la somma di denaro restituita all’anziana.